 
مباشر

سلطات سردينيا تحذر السياح من سرقة الرمل عند الشاطئ

متفرقات

سلطات سردينيا تحذر السياح من سرقة الرمل عند الشاطئ
Sputnik Ivan Zaharchenko
شاطئ سردينيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/matb

قد يتعرض سائق سيارة عثر فيها على 40 كيلوغراما من الرمل مسروقة من شاطئ جزيرة سردينيا إلى السجن 6 أعوام.

إقرأ المزيد
تعرف على أسوأ مهنة في العالم (فيديو)
تعرف على أسوأ مهنة في العالم (فيديو)

أفادت صحيفة Independent البريطانية بأن السائحيْن احتجزا في عبارة متوجهة من سردينيا إلى فرنسا بعد أن اكتشفت الشرطة  في صندوق سيارتهما 14 قنينة بلاستيكية مليئة بالرمل.

وأوضحت الصحيفة أن قوانين سردينيا تمنع السياح من سحب الرمل الأبيض من شاطئها وتفرض الشرطة غرامات كبيرة على كل من يخرق القانون. وقد بلغ العقاب الأقصى لقاء سرقة الرمل 6 أعوام سجنا.

وقال المحتجزان إنهما لم يكونا على علم بالمخالفة وأخذا الرمل من الشاطئ هدية لذويهما.

يذكر أن البلاجات تعتبر من أهم معالم جزيرة سردينيا. وأنها مهددة بتشوه التربة نتيجة تغيرات مناخية، وكذلك جراء سرقة السياح للرمال.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نقطة المراقبة التركية بإدلب.. كيف حاصرتها قوات الجيش السوري؟