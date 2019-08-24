سلطات سردينيا تحذر السياح من سرقة الرمل عند الشاطئ

قد يتعرض سائق سيارة عثر فيها على 40 كيلوغراما من الرمل مسروقة من شاطئ جزيرة سردينيا إلى السجن 6 أعوام.

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أفادت صحيفة Independent البريطانية بأن السائحيْن احتجزا في عبارة متوجهة من سردينيا إلى فرنسا بعد أن اكتشفت الشرطة في صندوق سيارتهما 14 قنينة بلاستيكية مليئة بالرمل.

وأوضحت الصحيفة أن قوانين سردينيا تمنع السياح من سحب الرمل الأبيض من شاطئها وتفرض الشرطة غرامات كبيرة على كل من يخرق القانون. وقد بلغ العقاب الأقصى لقاء سرقة الرمل 6 أعوام سجنا.

وقال المحتجزان إنهما لم يكونا على علم بالمخالفة وأخذا الرمل من الشاطئ هدية لذويهما.

يذكر أن البلاجات تعتبر من أهم معالم جزيرة سردينيا. وأنها مهددة بتشوه التربة نتيجة تغيرات مناخية، وكذلك جراء سرقة السياح للرمال.

المصدر: نوفوستي