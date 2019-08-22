الصدفة تقود امرأة للعثور على ألماس

عثرت إحدى زائرات متنزه "فوهة الألماس" في ولاية أركنساس الأمريكية، على قطعة ألماس وزنها 3.72 قيراط.

وتفيد قناة News ABC، بأن ميراندا هولينغشهيد (27 سنة) قررت يوم الجمعة 16 أغسطس الجاري، زيارة هذه المتنزه مع أفراد عائلتها. تقول كنت جالسة في الظل أشاهد شريط فيديو يعرضه موقع "يوتوب" عن كيفية البحث عن الألماس، وفي هذه الأثناء "نظرت إلى الأسفل فرأيت قطعة الألماس في كومة حجارة".

عرضت هذه المرأة اللقية التي عثرت عليها في مركز الألماس في المتنزه، حيث يتم تسجيل هذه الحالات، فأوضحوا لها بأن هذه القطعة ظهرت على السطح بفضل الأمطار التي هطلت قبل أيام.

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أطلقت المرأة وابنها وفقا للتقاليد الأمريكية على قطعة الألماس التي عثرت عليها اسم Caro Avenger (كارو المنتقم)، وقالت موضحة، الاسم الأول منحه ابنها والاسم الثاني عبرت فيه عن حبها للأبطال الخارقين.

وحاليا تفكر المرأة بما ستفعله بقطعة الألماس، هل تبيعها أم تصنع منها خاتما.

المصدر: لينتا. رو