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نهاية مفاجئة لمعركة "ودية" بين فيلين! (فيديو)

متفرقات

نهاية مفاجئة لمعركة
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رصد سائح في محمية نامبيتي الطبيعية في جنوب إفريقيا معركة "ودية" بين فيلين يافعين انتهت بطريقة غريبة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن السائح جوزيف أنتوني صور منافسة حامية بين فيلين يافعين من قطيع واحد، باستخدام خرطوميهما وآذانهما الطويلة.

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ووفقا للدليل السياحي في رحلة السفاري الجنوب إفريقية، قام الفيلان الذكران باستعراض قدراتهما، في محاولة من كليهما تخويف الآخر وطرده من الساحة.

وتظهر مشاهد الفيديو تشابكا بين فيلين صغيرين انتهت بتعثر الفيل الخاسر أثناء مغادرته ساحة القتال باتجاه القطيع.

وقال أنتوني: "إن المرشدين قالوا لنا، إن هذا المشهد نادر للغاية. وبدا الفيل الخاسر مضحكا ولطيفا في الوقت نفسه، عندما تعثر وجثا على الأرض ثم نهض متابعا طريقه".

المصدر: ديلي ميل

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