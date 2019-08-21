بالفيديو .. عرس عربي لـ"بسبوس وسالي" يشعل الإنترنت!

أشعل فيديو طريف يصور"حفل زفاف قط وقطة" في بلد عربي، ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب"، الإنترنت وأثار الجدل بين جمهور الشبكة العنكبوتية.

ويعرض الفيديو المنشور في "يوتيوب" و"تويتر" و"فيسبوك" على صفحة باسم القط والقطة "بسبوس وسالي"، مشهدا طريفا لعرس جمع بين القط "بسبوس" والقطة "سالي" نظمه لهما مربيهما في منزله.

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وأكثر ما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي هو الأزياء والموسيقى والديكور، التي صممها لهذا "العرس" مربي القطط واتباع جميع الطقوس التقليدية في أعراس البشر، بما فيها الأغاني المختارة ووضعيات التصوير التذكاري.

وانقسم متابعو الإنترنت بين مؤيد لهذا الفيديو ورأى البعض أنه طريف ومسل، في حين عبر قسم من المتابعين عن غضبهم من هذا الفيديو، الذي يصور "عرس قطط".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي