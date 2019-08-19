قلعة بريغانسون ملتقى بوتين وماكرون!

يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمر بوتين اليوم في مقر إقامته الصيفي بقلعة بريغانسون التاريخية.

افتتح هذا المقر صيف العام 2014 للزوار بعد أن كانت مقرا رسميا صيفيا للرؤساء الفرنسيين فقط.

وتقع قلعة "بريغانسون" في بلدة بورم لو مينوزا الواقعة في الريفييرا الفرنسية "كوت دازور" (منطقة تقع جنوب شرق فرنسا على البحر المتوسط، ومن أشهر مدنها نيس، كان، سانتروبيز، تولون ومارسيليا. وتكثر فيها المنتجعات السياحية).

و"قلعة بريغانسون" ليست مجرد مقر إقامة رئاسي صيفي، فهى مبنى دفاعي قديم بدأ تاريخه منذ القرن الثاني الميلادي، عندما بنى الليغوريون القلعة الأولى هنا في شبه الجزيرة الصخرية. وتم تقوية الحصن في بداية القرن السابع عشر بأمر من الكاردينال ريشيليو.

وأصبحت القلعة، التي بقيت حتى العام 1968 حامية عسكرية، مقر إقامة رئاسي صيفي بالصدفة بعد أن أحب الجنرال شارل ديغول هذا المكان كثيرا.

وأكثر من زار وأقام في هذه القلعة التاريخية من الرؤساء، جورج بومبيدو وزوجته. ويذكر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران عقد أخر مؤتمر صحفي له في "قلعة بريغانسون" عام 1985. كما أمضى الرئيس جاك شيراك آخر إجازة رئاسية له فيها.

وتضم "قلعة بريغانسون" عدة غرف فقط من ضمنها المكتب الرئاسي وغرفتي نوم وأربع غرف للضيوف. وتطل القلعة على حديقة صغيرة ويقع بجانبها مدرج لهبوط للطائرات المروحية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا