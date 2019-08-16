احذروا سلق البيض في أفران الميكروويف!

كادت مواطنة بريطانية أن تفقد إحدى عينيها حينما شرعت في سلق البيض باستخدام فرن ميكروويف وفق التعليمات المنشورة على شبكة الإنترنت.

تفيد صحيفة The Sun بأن الفتاة بيتاني روسير (22 سنة) قررت سلق البيض في فرن الميكروويف وفق التعليمات التي أطلعت عليها في شبكة الإنترنت بشأن كيفية سلق البيض في هذه الأفران بطريقة "سريعة وآمنة"

وضعت الفتاة البيض في ماء مالح وتركته في الفرن مدة 6 دقائق وفقا لما جاء في التعليمات التي تفيد بأنه "يجب سلق البيض في فرن الميكروويف من 6 إلى 8 دقائق". بحسب الفتاة.

أرادت روسير أخذ بيضة من الفرن للتأكد من أنها جاهزة، بيد أن البيضة انفجرت فجأة وأصابت الكتلة الحارة جانبا من وجهها، ما تطلب نقلها إلى المستشفى فورا.

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بدأ الورم الناتج من انفجار البيضة يخف تدريجيا، وعينها المصابة بدأت تتعافى بعض الشيء. ولكن الأطباء لم يحددوا مدى الضرر الذي لحق بعينها اليمنى، وفيما إذا كان بصرها سيعود إلى سابق عهده.

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يحذر العلماء من أن البيض الذي سبق سلقه ويعاد تسخينه في فرن الميكروويف وكذلك البيض الطازج الذي يسلق في هذه الأفران، يمكن أن ينفجر مسببا أضرارا صحية وحروقا شديدة.

المصدر: ميديك فوروم