مستغلا الفيضانات.. تمساح يتسلل إلى سطح منزل في الهند! (فيديو)

وثق سكان ولاية كارناتاكا الهندية، ظاهرة مروعة جرت في بلدتهم، استفادت خلالها التماسيح من الفيضانات واقتحمت الأحياء السكنية، حيث انتشر مقطع فيديو يظهر أحد تلك الزواحف على سطح منزل.

وانتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين عبر السكان عن صدمتهم وذعرهم الشديد لحظة رصد التمساح الضخم على السطح، عقب انحسار الفيضانات في تلك المنطقة من البلاد.

ويعتقد السكان أن التمساح العملاق (طوله 10 أقدام) قد وصل إلى السطح سابحا لأكثر من كيلومتر، وقادما من نهر "كريشنا"، الذي فاض وأغرق مناطق واسعة من الولاية الهندية.

وخلال الآونة الأخيرة، انتشرت مقاطع عدة توثق زحف التماسيح والثعابين على الأحياء السكنية في ولاية كارناتاكا، التي تشهد حاليا فيضانات نهرية شديدة الخطورة.

المصدر: RT