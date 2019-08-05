لغز حسابي بسيط يربك الجميع!

تسببت مسألة حسابية بسيطة في إرباك جماعي على موقع "تويتر" مع عدم اتفاق المتابعين على الإجابة.

وحققت المعادلة، التي تبدو بسيطة، انتشارا كبيرا مع إعادة مشاركتها نحو 34 ألف مرة، وقت كتابة التقرير.

A maths meme that is actually funny rather than stupid:

Solve carefully!

230 - 220 x 0.5 =



You probably won’t believe it but the answer is 5!#maths — KJ Cheetham ❄️ #FBPE 🔶 (@kj_cheetham) July 13, 2019

ونشر المستخدم، كي جي شيثام، المعادلة الرياضية على "تويتر"، قائلا: "مسألة حسابية مضحكة حقا أكثر مما هي غبية: 230 - 220x 0.5". ثم أضاف أن الإجابة هي "5!"، ولكن الكثير من المستخدمين قالوا إن الجواب هو: 120 وليس "5".

Show me your workings, please.



I say it is 230 - (220 x 0.5), which is 230 - 110 = 120 — David Hazel #FBPE #PeoplesVote 🇬🇧🇪🇺 (@dhazel418) July 13, 2019

Is it 5? No! It is 5! — Stefan Rahmstorf (@rahmstorf) July 14, 2019

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وأثارت التغريدة نقاشا كبيرا لدرجة أن ناشرها الأصلي اضطر إلى كتم الإشعارات، التي تلقاها.

وتتمثل الحيلة في طريقة كتابة، شيثام، للإجابة حيث لم يدرك الكثيرون أن استخدام علامة التعجب في الرياضيات يغيّر من قيمة الرقم. وتشير علامة التعجب بجانب الرقم إلى ضرورة ضربه بكل الأرقام الأقل قيمة منه: في حالة الرقم 5، يجب ضربه بـ 4 و3 و2 و1، وبالتالي فإن الإجابة ليست 5 على الإطلاق، لأن "5!" تساوي 120.

لذا، يجب على المستخدمين أن يكونوا أكثر حرصا في صياغة التغريدات المستقبلية على "تويتر".

المصدر: ذي صن