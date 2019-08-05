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لغز حسابي بسيط يربك الجميع!

متفرقات

لغز حسابي بسيط يربك الجميع!
Gettyimages.ru Contributor
صورة تعبيرية
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تسببت مسألة حسابية بسيطة في إرباك جماعي على موقع "تويتر" مع عدم اتفاق المتابعين على الإجابة.

وحققت المعادلة، التي تبدو بسيطة، انتشارا كبيرا مع إعادة مشاركتها نحو 34 ألف مرة، وقت كتابة التقرير.

ونشر المستخدم، كي جي شيثام، المعادلة الرياضية على "تويتر"، قائلا: "مسألة حسابية مضحكة حقا أكثر مما هي غبية: 230 - 220x 0.5". ثم أضاف أن الإجابة هي "5!"، ولكن الكثير من المستخدمين قالوا إن الجواب هو: 120 وليس "5".

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وأثارت التغريدة نقاشا كبيرا لدرجة أن ناشرها الأصلي اضطر إلى كتم الإشعارات، التي تلقاها.

وتتمثل الحيلة في طريقة كتابة، شيثام، للإجابة حيث لم يدرك الكثيرون أن استخدام علامة التعجب في الرياضيات يغيّر من قيمة الرقم. وتشير علامة التعجب بجانب الرقم إلى ضرورة ضربه بكل الأرقام الأقل قيمة منه: في حالة الرقم 5، يجب ضربه بـ 4 و3 و2 و1، وبالتالي فإن الإجابة ليست 5 على الإطلاق، لأن "5!" تساوي 120.

لذا، يجب على المستخدمين أن يكونوا أكثر حرصا في صياغة التغريدات المستقبلية على "تويتر".

المصدر: ذي صن

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