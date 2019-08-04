"الرجل الطائر" يحقق حلمه

نجح مخترع فرنسي في عبور القنال الإنجليزي يوم الأحد، مستقلا لوحا طائرا نفاثا من تصميمه ليحلق فوق مضيق دوفر خلال حوالي 20 دقيقة.

وبعد المحاولة الأولى الفاشلة في يوليو والتي انتهت بسقوطه في البحر، انطلق المخترع فرانكي زاباتا من سانغات التي تقع خارج كاليه في فرنسا مستقلا لوحه المزود بخمسة محركات صغيرة فيما حمل الكيروسين في حقيبة على ظهره.

ورافقت زاباتا 3 طائرات هليكوبتر ووصل إلى بريطانيا بعدما هبط على سطح قارب في منتصف الطريق الذي يمتد لمسافة 35 كيلومترا لإعادة التزود بالوقود.

ولوح المخترع الفرنسي لجمهور تابع الحدث قبل أن يهبط في خليج سانت مارغريت القريب من دوفر على الساحل الجنوبي لبريطانيا.

وقال زاباتا للصحفيين لدى وصوله "في الكيلومترات الخمسة أو الستة الأخيرة كنت أستمتع بالأمر حقا.. لست أنا من يحدد إن كان هذا حدثا تاريخيا، بل الزمن".

وأضاف "صممنا آلة قبل ثلاثة أعوام.. والآن عبرنا القنال، إنه ضرب من الجنون".

وذكر المخترع الفرنسي أن لوحه النفاث حلق بسرعة تتراوح بين 160 و170 كيلومترا في الساعة خلال رحلة عبور القنال.

جدير بالذكر أن زاباتا حصل على منحة قيمتها 1.3 مليون يورو من الجيش الفرنسي في أواخر عام 2018 للمساهمة في تمويل تطوير اللوح الطائر.

المصدر: رويترز