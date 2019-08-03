صورة لحمار وحشي "برأسين"؟!

تمكن المصور جين جيمس، البالغ من العمر 43 عاما، من التقاط صورة مذهلة تثبت ظاهرة ما يسمى "بالوهم البصري" (optical illusion).

فخلال رحلة سفاري في المحمية الطبيعية "نجورونجورو" في تنزانيا، شاهد المصور، صراعا بين حمارين وحشيين.

وقال في حديث لصحيفة "ديلي ميل": "كانت هذه أول حمير وحشية قابلناها في ذلك اليوم، فتوقفنا لمشاهدتها. وخلال ذلك وقف اثنان منها بالقرب من بعضهما البعض وتدافعا، وتمكنت من التقاط تلك اللحظة غير المعتادة".

وبالفعل نال جيمس، مكافأة على صبره ومثابرته، وتمكن من تصوير حمار وحشي "برأسين".

ومن المعروف أن "الوهم البصري"، يظهر بفضل الصدفة الناجحة لوقوف بعض الحيوانات بالقرب من بعضها البعض.

المصدر: news.mail.ru