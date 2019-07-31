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شاهد.. أطباء يقتلعون 526 سنا من فم طفل هندي

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شاهد.. أطباء يقتلعون 526 سنا من فم طفل هندي
Reuters / Kai Pfaffenbach
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قال أطباء في الهند إنهم اقتلعوا، في11 يوليو 2019، قرابة 526 سنا وضرسا ونابا من فم طفل عمره سبع سنوات، يعاني من حالة طبية غير عادية.

وأفادت صحيفة "نيو إندين إكسبرس" بأن الطفل يعاني من ورم في الجانب الأيمن من الفك السفلي، منذ كان عمره ثلاث سنوات. 

وأظهر فحص أجراه جراحون وجود نمو كبير يحتوي على هياكل صلبة متعددة في الفك. ووصفت الحالة النادرة بأنها "ورم مركب بالأسنان". 

يذكر أن أطباء اقتلعوا 232 سنا من فم مراهق في مومباي بالهند أيضا، في عام 2014.

المصدر: وسائل إعلام هندية

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