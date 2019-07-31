"موت" أذكى كلبة في العالم (فيديو)

نفقت الكلبة "تشيسر" Chaser، أذكى كلبة في العالم، عن 16 عاما، وكانت من سلالة "بردر-كولي" بعد وفاة صاحبها بعام واحد.

وكانت وسائل الإعلام قد أطلقت على "تشيسر" أذكى كلبة في العالم لمعرفتها ما يزيد عن 1000 كلمة، وكانت تعيش في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية مع صاحبها، جون بيلي، ثم مع زوجته وابنته بعد وفاة بيلي عن عمر يناهز 87 عاما.

وكان جون بيلي يعمل طبيبا للأمراض النفسية، وقرر بعد بلوغه سن المعاش، خوض تجربة خاصة من خلال منهج وضعه شخصيا لتعليم الكلاب. فكان يعرض على "تشيسر" بعض الأدوات (كرة صغيرة أو دمية بلاستيكية وغيرها)، ثم ينطق تسميته 40 مرة، ثم يخبأه ويطلب من الكلبة البحث عنه والإتيان به. كانت "تشيسر" تحصل على درس يومي مدته 5 ساعات، على مدى 3 أعوام، فحفظت 1022 اسم للأشياء.

وقال صاحب "تشيسر" ثم زوجته وابنته في تصريحات لوسائل الإعلام أن كلبتهم لا تمتلك مواهب فريدة من نوعها، لكن المنهج التعليمي الذي وضعه جون بيلي، هو الذي ساعد الكلبة على تطوير قدراتها البارزة.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس