رغد صدام حسين مستاءة من "الفيسبوك"!

ذكرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، أن إدارتي شركتي "فيسبوك" و"إنستغرام" أوقفتا صفحتيها الشخصيتين على الموقعين دون أسباب معلنة.

وطالبت رغد صدام على حسابها في "تويتر" من أصحاب الخبرة والمحبين مساعدتها لاستعادة التواصل، حيث أن إدارتي "إنستغرام" و"فيسبوك" قد حذفتا صفحتيها الرسميتين على موقعي التواصل الاجتماعي.

الى اصحاب الخبرة و المحبين ..

اقدمت ادارة انستغرام و فيسبوك مساء الامس الخميس على حذف الصفحات الرسمية للسيدة رغد صدّام حسين .

نرجو مِمن يستطيع مساعدتنا باستعادتهم التواصل معنا مشكورًا ..



علمًا ان الصفحات لم تتعرض للاختراق ..



دمتم بعز ،، pic.twitter.com/JljVC6m9ze — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) 26 июля 2019 г.

المصدر: السومرية