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رغد صدام حسين مستاءة من "الفيسبوك"!

متفرقات

رغد صدام حسين مستاءة من
Reuters
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ذكرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، أن إدارتي شركتي "فيسبوك" و"إنستغرام" أوقفتا صفحتيها الشخصيتين على الموقعين دون أسباب معلنة.

وطالبت رغد صدام على حسابها في "تويتر" من أصحاب الخبرة والمحبين مساعدتها لاستعادة التواصل، حيث أن إدارتي "إنستغرام" و"فيسبوك" قد حذفتا صفحتيها الرسميتين على موقعي التواصل الاجتماعي.

المصدر: السومرية

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