30 مليون $ جوائز كأس العالم بـ Fortnite

تحتضن مدينة نيويورك، نهائيات كأس العالم برياضة الإنترنت esports للعبة Fortnite‎ "فورتنايت" بمشاركة 100 يافع وشاب من جميع أنحاء العالم ويبلغ مجموع جوائز هذا الكأس 30 مليون دولار.

وستقام نهائيات كأس العالم للعبة "فورتنايت" بملعب آرثر آش للتنس في كوينز بنيويورك، وتتوزع النهائيات على بطولتين فردية وثنائية، في 27 إلى 28 يوليو الجاري.

Two years ago, FaZe Dubs and FaZe Megga were just teens playing video games in their bedrooms. Now, they are finalists in the largest "Fortnite" tournament in the world and have the chance to win millions. https://t.co/Ss6JnNDsYRpic.twitter.com/WsvtCYKhlJ — CNN Business (@CNNBusiness) July 26, 2019

وسيحصل الفائز في الفئتين الفردية والثنائية على جائزة نقدية قيمتها 3 ملايين دولار (قبل الضرائب)، وسيتقاسم لاعبين الجائزة في حال فوزهما بمباراة النهائي الثنائية.

و"فورتنايت" هي لعبة فيديو إلكترونية من نوع ألعاب الصراع من أجل البقاء صدرت عام 2017، وتعمل على أنظمة تشغيل "بلاي ستيشن 4" و"إكس بوكس ون" و"مايكروسوفت" و"ويندوز" و"ماك أو إس" و" وآي أو إس" و"الأندرويد" و"نينتندو سويتش".

Fortnite is holding a World Cup this weekend with $30 million in prizes https://t.co/fQtvrTeBr6pic.twitter.com/wNMljwdf9O — CNN International (@cnni) July 26, 2019

وتجري أحداث "فورتنايت" في "الواقع الإفتراضي المعاصر"، حيث يؤدي الظهور المفاجئ لكارثة عالمية إلى اختفاء 98٪ من سكان العالم وظهور مخلوقات شبيهة بالزومبي تهاجم من بقي من الأحياء.

وتساعد "فورتنايت" الناجين من الكارثة بالقتال ضد موجات المخلوقات المدمرة، عبر تزويد اللعبين فيها بمختلف الأسلحة والمخططات والمعدات.

وتدعم شركة micro transactions لاعبي "فورتنايت" بشراء عملة خاصة يمكنها شراء التطويرات لهذه اللعبة.

ويسعى مصمموا ومالكوا هذه اللعبة على إحيائها بهذه النهائيات العالمية لتصمد أمام منافسة الألعاب الإلكترونية الأخرى التي تغزوا الإنترنت.

A lot of us might dismiss Fortnite as a game but there is no denying their level of dedication / reach. Kids are having the time of their lives at the #FortniteWorldCup, so many parents here are going to have a better understanding of gaming / esports as their kids grow up. pic.twitter.com/oenzBWhld3 — 100T Gabriel Ruiz (@GabeJRuiz) July 26, 2019

ومبدأ اللعبة بسيط جدا حيث يتم إنزال 100 لاعب على جزيرة ذات "منطقة آمنة" تتقلص باستمرار، تحتوي على أسلحة وموارد خاصة منتشرة في شتى أنحاء الجزيرة. والهدف النهائي هو أن تكون آخر شخص يقف على هذه الجزيرة.

وعلى الرغم من بساطة اللعبة للوهلة الأولى، إلا أنها لعبة معقدة جدا وتحتاج إلى العديد من المهارات، بالإضافة لسرعة البديهة وردة الفعل، لأجل البقاء على قيد الحياة في صراع تنوعت أسلحته وليكون الفائز هو الشخص الأخير الباقي على ساحة الملعب.

وذكر منظمو كأس العالم لـ "فوتنايت" أن المنافسات ستكون حماسية جدا، على الرغم من غياب مجموعة من أشهر اللاعبين في العالم، لعدم وصولهم إلى النهائيات. وسيتعرف المتابعون والمهتمون بهذه اللعبة على شخصيات ولاعبين جدد سيبرزون خلال يومين.

المصدر: وكالات