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ثعبان بطول 4 أمتار يخنق كلبا حتى الموت!

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ثعبان بطول 4 أمتار يخنق كلبا حتى الموت!
CTK-© Krompolc Roman
صورة أرشيفية
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تمكن رجال الدفاع المدني من الإمساك بثعبان مشبكي، يبلغ طوله 4 أمتار، التف حول كلب وأطبق عليه حتى الموت.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، أن الحادث وقع في قرية بوكيت بيرونتونغ بماليزيا، أثناء نوبة عمل ليلية لعمال مصنع محلي عندما سمعوا نباح كلب فاتصلوا بصاحب المعمل.

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وأسرع صاحب المعمل للتحقق من الموضوع فوجد ثعبانا ملتفا حول كلب وبدأ بخنقه. وقال صاحب المعمل: "حاولت الامساك بالثعبان، لكنه كان شرسا جدا".

اتصل صاحب المعمل بخدمة الإنقاذ، التي وصل رجالها إلى مكان الحادث، لكن بعد فوات الأوان ونفوق الكلب. واستمرت محاولات الامساك بالثعبان حوالي 90 دقيقة، أخذه بعدها رجال الإنقاذ إلى غابة بعيدة وأطلقوا سراحه.

وتعيش الثعابين المشبكية في ماليزيا وتعتبر أكبر الثعابين في العالم حيث يمكن أن يصل طولها لأكثر من 7 أمتار.

المصدر: ديلي ميرور

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