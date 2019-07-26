 
مباشر

تمساح يخطف طفلا أمام أعين الفلاحين!

متفرقات

تمساح يخطف طفلا أمام أعين الفلاحين!
Gettyimages.ru Pacific Press / Contributor
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6ff

هاجم تمساح مفترس طفلا في الـ 12 عاما من عمره وأمسكه من ساقه وجره إلى مياه قناة الري، التي يسقي منها الفلاحون أراضيهم.

إقرأ المزيد
بطول 3 أمتار.. تمساح يسحب رجلا تحت الماء ويفترسه!
بطول 3 أمتار.. تمساح يسحب رجلا تحت الماء ويفترسه!

وذكرت صحيفة The Times of India، أن الحادث وقع في ريف ولاية أوتار براديش الهندية، عندما وصل الطفل محمد أكرم إلى قناة تجمّع مياه الري ليأخذ دلوا من مياهها.

ولحسن الحظ كان جد الطفل يعمل في حقل قريب من القناة وانتبه لما جرى، عندما سحب التمساح حفيده من ساقه ودخل به المياه.

وهرع الجد والفلاحون القريبون من موقع الحادث، وبدأوا بضرب الزاحف بالهراوات وأجبروه على فتح فكيه وأنقذوا الطفل.

وقال والد الطفل:" كان أكرم محظوظا لأن الكثير من السكان المحليين كانوا يعملون في الحقول المجاورة، وهرعوا لمساعدته. إنه يتلقى الآن العلاج في المستوصف القريب فهو يعاني من جراح مؤلمة. لكن الأطباء يقولون لا يوجد خطر على حياته".

المصدر:The Times of India

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حكاية طفل من مخيم الهول بين سوريا والعراق