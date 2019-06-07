بطول 3 أمتار.. تمساح يسحب رجلا تحت الماء ويفترسه!

شهدت ليلة الأحد 2 يونيو الجاري، في جزر سليمان جنوب المحيط الهادئ، حادثا مأساويا ذهب ضحيته رجل خرج ليمارس هواية الغطس وفقد.

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وذكرت صحيفة ، أن القرويين هبوا للبحث عن الرجل المفقود في الساعة 11 مساء حسب التوقيت المحلي، بعد أن تنبه أهله لغيابه الطويل في رحلة الغطس.

وتمكن رجال القرية من رؤية جثة الرجل في فم تمساح يبلغ طوله 3 أمتار، حوالي الساعة الثانية صباحا.

وطلبت السلطات المحلية من السكان، بعد الحادث، الاتصال الفوري بالشرطة حال رؤيتهم التمساح القاتل.

المصدر: لينتا. رو