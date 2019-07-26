محتوى غير مقبول! سياسة إعلانات "يوتيوب" تحظر كلمة "مسيحي"!

تلقى مؤسس جمعية Mighty Oaks المسيحية الخيرية، التي تساعد المحاربين القدامى في التغلب على صدمات الحروب، رفضا غريبا من موقع "يوتيوب" أثناء محاولته تحميل إعلان ترويجي للجمعية.

We ran a @YouTube ad for our veterans ministry outreach for those in need & it was denied for the word “Christian”. Insane! #Censorship should terrify every American; conservative or liberal, Christian or Muslim. This bias is a dangerous course for America. @MightyOaksFDNpic.twitter.com/at5CsAfEht — Chad Robichaux (@ChadRobo) July 23, 2019

ونشر تشاد روبيتشاو، صورة "لقطة شاشة" في تغريدة على "تويتر"، توضح بالتفصيل رد "يوتيوب" الذي أبلغه أن الكلمة الرئيسية "مسيحي" (Christian)، لم تعد مقبولة بموجب سياسة استهداف الإعلانات الخاصة بالموقع.

We know that religious beliefs are personal, so we don’t allow advertisers to target users on the basis of religion. Beyond that, we don’t have policies against advertising that includes religious terms like “Christian”. — TeamYouTube (@TeamYouTube) July 24, 2019

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وفي حديثه مع Faithwire، قال تشاد: "هذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذا الأمر". وفي غضون ساعات من انتشار منشور روبيتشاو، حاول "يوتيوب" شرح الموقف في تغريدة منفصلة، تقول: "نحن نعلم أن المعتقدات الدينية شخصية، لذا لا نسمح للمعلنين باستهداف المستخدمين على أساس الدين. وعلاوة على ذلك، ليس لدينا سياسات ضد الإعلانات التي تشمل المصطلحات الدينية، مثل "المسيحية"".

وبالمقابل، ردّ تشاد موضحا: "لقد قمنا بعرض إعلانات باستخدام كلمة "مسيحي" لسنوات. هذا العام وحده، كان لدينا 150 ألف انطباع على هذه الكلمة في إعلاناتنا. وقمنا بعرض الإعلان نفسه تماما باستخدام كلمة "مسلم"، وتمت الموافقة عليه، ولكن كلمة "مسيحي" لم يُوافق عليها".

وبعد التحدث مع مكتب مساعدة "غوغل"، أُبلغ روبيتشاو أن السياسة جديدة من نوعها. ولم تعلق "غوغل" علنا على هذه المسألة بعد.

المصدر: RT