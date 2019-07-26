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محتوى غير مقبول! سياسة إعلانات "يوتيوب" تحظر كلمة "مسيحي"!

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محتوى غير مقبول! سياسة إعلانات
Reuters Dado Ruvic
يوتيوب
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تلقى مؤسس جمعية Mighty Oaks المسيحية الخيرية، التي تساعد المحاربين القدامى في التغلب على صدمات الحروب، رفضا غريبا من موقع "يوتيوب" أثناء محاولته تحميل إعلان ترويجي للجمعية.

ونشر تشاد روبيتشاو، صورة "لقطة شاشة" في تغريدة على "تويتر"، توضح بالتفصيل رد "يوتيوب" الذي أبلغه أن الكلمة الرئيسية "مسيحي" (Christian)، لم تعد مقبولة بموجب سياسة استهداف الإعلانات الخاصة بالموقع.

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وفي حديثه مع Faithwire، قال تشاد: "هذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذا الأمر". وفي غضون ساعات من انتشار منشور روبيتشاو، حاول "يوتيوب" شرح الموقف في تغريدة منفصلة، تقول: "نحن نعلم أن المعتقدات الدينية شخصية، لذا لا نسمح للمعلنين باستهداف المستخدمين على أساس الدين. وعلاوة على ذلك، ليس لدينا سياسات ضد الإعلانات التي تشمل المصطلحات الدينية، مثل "المسيحية"".

وبالمقابل، ردّ تشاد موضحا: "لقد قمنا بعرض إعلانات باستخدام كلمة "مسيحي" لسنوات. هذا العام وحده، كان لدينا 150 ألف انطباع على هذه الكلمة في إعلاناتنا. وقمنا بعرض الإعلان نفسه تماما باستخدام كلمة "مسلم"، وتمت الموافقة عليه، ولكن كلمة "مسيحي" لم يُوافق عليها".

وبعد التحدث مع مكتب مساعدة "غوغل"، أُبلغ روبيتشاو أن السياسة جديدة من نوعها. ولم تعلق "غوغل" علنا على هذه المسألة بعد.

المصدر: RT

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