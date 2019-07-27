 
مباشر

دب "ينتقم" لصغاره من أصحاب منزل أخافوهم! (فيديو)

متفرقات

دب
CTK-© Ludek Perina
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6dt

صور أفراد عائلة من مدينة فالي كروسيس بولاية نورث كارولينا الأمريكية فيديو طريفا لدب وثلاثة أشبال تسلقت شرفة منزلهم.

وتظهر مشاهد الفيديو المصور من خلال باب زجاجي، احتمى خلفه أفراد العائلة، محاولة سكان المنزل إبعاد الحيوانات المخيفة عن أنية طعام كلبهم الموجود على الشرفة، التي صعدت إليها الدببة، بالصراخ وبالضرب على الزجاج.

إقرأ المزيد
دب
دب "يسرق" الحلوى أمام أعين الجميع! (فيديو)

لكن الضجة الصادرة عن أصحاب المنزل أخافت الدببة الصغيرة فقط وجعلتها تهرب باتجاه الغابة.

فيما الدب الكبير التقط وعاء طعام الكلب بهدوء وأخذه معه وتبع صغاره إلى الغابة.

وقالت صاحبة المنزل، إليزابيت لوفلين: "لم نعثر على الوعاء حتى الآن".

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الرقص للرئاسة.. هوايات ترامب بين الماضي والحاضر