دب "ينتقم" لصغاره من أصحاب منزل أخافوهم! (فيديو)

صور أفراد عائلة من مدينة فالي كروسيس بولاية نورث كارولينا الأمريكية فيديو طريفا لدب وثلاثة أشبال تسلقت شرفة منزلهم.

وتظهر مشاهد الفيديو المصور من خلال باب زجاجي، احتمى خلفه أفراد العائلة، محاولة سكان المنزل إبعاد الحيوانات المخيفة عن أنية طعام كلبهم الموجود على الشرفة، التي صعدت إليها الدببة، بالصراخ وبالضرب على الزجاج.

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لكن الضجة الصادرة عن أصحاب المنزل أخافت الدببة الصغيرة فقط وجعلتها تهرب باتجاه الغابة.

فيما الدب الكبير التقط وعاء طعام الكلب بهدوء وأخذه معه وتبع صغاره إلى الغابة.

وقالت صاحبة المنزل، إليزابيت لوفلين: "لم نعثر على الوعاء حتى الآن".

المصدر: ديلي ميل