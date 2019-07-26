مستحضرات الوقاية من الشمس تسبب تآكل السيارات!

يرى الكثيرون أن الكريمات الواقية من الشمس أمر ضروري خلال ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن لهذه المستحضرات في الواقع تأثير ضار على السيارات.

وكشفت شركة "فورد" أن المواد الكيميائية الموجودة في كل من الكريمات الواقية من الشمس ومعقمات الأيدي، يمكن أن تتفاعل مع أسطح السيارات وتسبب إتلافها بشكل دائم.

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وقال مارك مونتغمري، كبير مهندسي المواد في مركز فورد لتكنولوجيا المواد: "حتى أكثر المنتجات التي تبدو غير مؤذية، يمكن أن تسبب مشكلات عندما تتلامس مع الأسطح مئات أو آلاف المرات في السنة".

واختبرت "فورد" آثار العديد من المستحضرات الشمسية ومعقمات الأيدي على السيارات في درجات حرارة تتراوح بين 74 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية.

وكشفت التحاليل أن المستحضرات الشمسية ذات الكميات الأعلى من أكسيد التيتانيوم تتفاعل مع المواد البلاستيكية والزيوت الطبيعية الموجودة في الجلود، خاصة في الظروف الدافئة.

واستنادا إلى هذه النتائج، طورت شركة "فورد" طلاءات واقية يمكن إضافتها إلى التصميمات الداخلية للسيارة للتأكد من أنها لا تتحلل بمرور الوقت.

المصدر: ميرور