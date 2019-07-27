بعين واحدة.. العثور على "الأسد الملك الحقيقي" في كينيا!

عثر في محمية ماساي مارا الطبيعية بكينيا على أسد بعين واحدة، وبندبة تشبه تماما الندبة الموجودة في وجه أهم شخصية شريرة في فيلم "الأسد الملك".

والتقط المصور الإيطالي الهاوي فابريتسيو بيغنوتي، من ميلانو، مجموعة من الصور لهذا الأسد الملقب بـ "بينّا" شبيه بشخصية "سكار" الشريرة الأساسية في فيلم "الأسد الملك".

One-eyed lion whose battle scars resemble Lion King character is spotted in Kenya's Maasai Mara national park https://t.co/kVbO0YCALu — Daily Mail Online (@MailOnline) July 24, 2019

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وقارن الكثيرون من رواد الإنترنت، بعد مشاهدتهم للصور، بين ندوب الأسد الحقيقي "بينّا" والأسد "سكار" ولاحظوا تطابقها وخاصة في الجانب الأيمن من الرأس.

وأكد بيغنوتي أن "بينّا" يبدو مجنونا، لكنه في الواقع حيوان لطيف جدا. لقد فقد عينه في معركة شرسة.

وقال المصور الإيطالي: "يعتقد الكثير من الناس أن حياة الأسود سهلة جدا، لأن اللبؤات تصطاد الفرائس وتؤمن الطعام. إنها تعتقد أن الأسود تقضي يومها في النوم والاستراحة. في الواقع الأسود تشارك في دوريات لحماية أرضها وكبريائها وعوائلها. وأكبر مثال على ذلك "بينّا" لديه عائلة مكونة من لبؤتين و7 أشبال. ويواجه هو كل يوم معارك ضارية لحمايتها".

THE LION KING #SCAR - MAASAI MARA #TembeaKenya

The real-life Scar: One-eyed lion whose battle scars resemble Lion King character is spotted in Kenya's Maasai Mara national park

Male was wounded in a fight with another lion and lost his left eye pic.twitter.com/00sp9yjYRy — Wish Fm (@Wishfmradio) July 24, 2019

المصدر: ديلي ميل