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بعين واحدة.. العثور على "الأسد الملك الحقيقي" في كينيا!

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بعين واحدة.. العثور على
youtube.com-Walt Disney Studios
صورة أرشيفية
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عثر في محمية ماساي مارا الطبيعية بكينيا على أسد بعين واحدة، وبندبة تشبه تماما الندبة الموجودة في وجه أهم شخصية شريرة في فيلم "الأسد الملك".

والتقط المصور الإيطالي الهاوي فابريتسيو بيغنوتي، من ميلانو، مجموعة من الصور لهذا الأسد الملقب بـ "بينّا" شبيه بشخصية "سكار" الشريرة الأساسية في فيلم "الأسد الملك".

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وقارن الكثيرون من رواد الإنترنت، بعد مشاهدتهم للصور، بين ندوب الأسد الحقيقي "بينّا" والأسد "سكار" ولاحظوا تطابقها وخاصة في الجانب الأيمن من الرأس.

وأكد بيغنوتي أن "بينّا" يبدو مجنونا، لكنه في الواقع حيوان لطيف جدا. لقد فقد عينه في معركة شرسة.

وقال المصور الإيطالي: "يعتقد الكثير من الناس أن حياة الأسود سهلة جدا، لأن اللبؤات تصطاد الفرائس وتؤمن الطعام. إنها تعتقد أن الأسود تقضي يومها في النوم والاستراحة. في الواقع الأسود تشارك في دوريات لحماية أرضها وكبريائها وعوائلها. وأكبر مثال على ذلك "بينّا" لديه عائلة مكونة من لبؤتين و7 أشبال. ويواجه هو كل يوم معارك ضارية لحمايتها".

المصدر: ديلي ميل

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