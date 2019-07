إلتون جون يحصد مبلغا خياليا من فيلم "الأسد الملك"!

سيحصد النجم البريطاني الشهير إلتون جون ثروة هائلة، بعد صدور النسخة الجديدة من فيلم "الأسد الملك"، من عائدات أغاني أشهر أفلام ديزني على الإطلاق.

وذكر موقع Le Point، أن النسخة الجديدة من فيلم The Lion King تنتظر نجاحا كبيرا، وهذا يعني أن الموسيقي البريطاني يمكن أن يحصل على مبلغ يصل إلى 13 مليون دولار، مع مراعاة حقوق الملكية، من مبيعات ألبوم أغاني الفيلم وعائدات شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.

Elton John va encore arrondir sa fortune avec le nouveau « Roi Lion » https://t.co/iS5atFPLvk — Le Point (@LePoint) July 20, 2019

فقد جمع الفيلم، بالفعل، أكثر من 50 مليون دولار منذ انطلاق عروضه الأولى في الصين (12 يوليو). كما أن الفيلم في نسخته الجديدة بدأ عرضه في دور السينما الروسية 18 يوليو الجاري.

إقرأ المزيد

وألّف إلتون جون عام 1994 لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "الأسد الملك" موسيقى أغنياته كـ:Сircle of Life وI Just Can’t Wait To Be King وCan You Feel the Love Tonight وNever Too Late وغيرها.

كما أن جون حصل على جائزة الأوسكار عام 1995عن أغنية Can You Feel the Love Tonight.

يذكر أن الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة قال في تصريحات تلفزيونية مصورة، إنه أول فنان وافقت عليه شركة ديزني العالمية للاشتراك في التعليق الصوتي (الدبلجة) لفيلم "الأسد الملك" وأداء دور"سكار" فيه.

وأشار إلى أن شركة ديزني كرمته، بعد استماعها للنسخة العربية من الفيلم، بزيادة أجره، كما أقرت بأنه أفضل مؤد صوتي شارك في النسخ المترجمة على مستوى العالم.

المصدر: وكالات