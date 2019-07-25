معركة دامية بين أفعى وتمساح! (فيديو)

شهد زوار حديقة إيفرغلادز الوطنية بولاية فلوريدا الأمريكية معركة قاتلة بين ثعبان ضخم وتمساح شرس.

وبدأ السائح إيوان ويلسون يصور صراع الزواحف الدامي لدى انتباهه لها وكانت المعركة النهائية على وشك الانتهاء.

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وتظهر مشاهد الفيديو ثعبان نمر بطول حوالي 4 أمتار يحاول النجاة من فكي تمساح، بطول 3 أمتار، حيث أطبق الأخير على فريسته دون هوادة.

واستمر التمساح المفترس في الضغط على فريسته، وهزها من آونة لأخرى في محاولة للإجهاز عليها نهائيا.

وقال ويلسون: "لقد خرج التمساح منتصرا في هذه المعركة وسحب جيفة الأفعى الضخمة إلى الأعماق، ولم يعد بإمكاني متابعته".

المصدر: لينتا. رو