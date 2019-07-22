 
مباشر

ماذا تأخذ ملكة بريطانيا معها للحالات الطارئة في سفرها؟

متفرقات

ماذا تأخذ ملكة بريطانيا معها للحالات الطارئة في سفرها؟
Globallookpress
إليزابيث الثانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5o5

تسافر ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، حول العالم بصورة منتظمة في رحلات ملكية تتطلب القيام بعدة إجراءات احترازية قد يكون البعض منها خارجا عن المألوف.

وكشف خبراء ملكيون أن الملكة والأمير فيليب والأمير تشارلز، يسافرون جميعا مع "حزم" عينات من دمائهم الشخصية للحالات الطارئة.

إقرأ المزيد
ماذا تغير وفاة إليزابيث الثانية في العائلة المالكة؟
ماذا تغير وفاة إليزابيث الثانية في العائلة المالكة؟

وفي حديثه مع Fabulous Digital، قال المحرر الملكي، آدم هليكر: "إن الملكة تسافر مع حزم كمية من الدم من قبل الطبيب الذي يرافقها في مهام وجولات ملكية. وهذا يعني أنه في بلد لا يمكن فيه ضمان الوصول السريع إلى إمدادات دم موثوق بها، مثل المناطق النائية من إفريقيا، يمكن لـ إليزابيث الثانية تلقي عمليات نقل الدم إذا كانت هناك حاجة لحالة طبية طارئة".

وتسافر إليزابيث الثانية مع 3 أطباء شخصيين على الأقل، يقومون بالبحث عن المستشفيات القريبة في الجولات الملكية.

تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الملكي يقول إنه لا ينبغي أبدا على اثنين من الورثة على العرش السفر معا على متن طائرة واحدة، لحماية النسب. ومع ذلك، كسر الأمير ويليام هذه القاعدة عدة مرات مع أطفاله الثلاثة، وفقا لـ Hello magazine.

المصدر: ذي صن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إل تشابو.. قصة تاجر مخدرات "أدمن" الهروب