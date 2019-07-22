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نورس يخطف كلبا أمام أعين أصحابه!

متفرقات

نورس يخطف كلبا أمام أعين أصحابه!
pexels.com-Pixabay
صورة أرشيفية
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فقدت بيكا هيل كلبها الملقب Gizmo، بعد أن التقطه نورس جسور بمنقاره وطار به بعيدا أمام أعين صديقها، الذي كان بالقرب من المكان.

وذكرت صحيفة Devon Live، أن الحادث وقع في مدينة بيتون بمقاطعة ديفون الإنجليزية يوم الأحد 21 يوليو الجاري عندما كانت بيكا (24 عاما) مع صديقها في حديقة المنزل، ينشران الغسيل على الحبال.

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وطار نورس، وفقا لصديق بيكا، باتجاة الكلب، الذي كان يتنزه في الحديقة، وأمسكه بمنقاره وطار به بعيدا.

وقالت بيكا: "كان صديقي ينشر الغسيل في الحديقة عندما ذهل لرؤية نورس ينقض على الكلب ويحمله إلى جهة مجهولة بلمح البصر. ولم نستطع متابعة النورس والكلب فقد طار به بسرعة. أنا لا أعرف أين كلبي الآن، ربما سقط".

وقررت بيكا نشر الموضوع في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي على أمل العثور على كلبها بسرعة.

المصدر: ديلي ميرور

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