نسر يمزق أفعى أمام أعين السياح! (فيديو)

شهد سياح حديقة كروغر الوطنية، في جنوب إفريقيا، مشهدا حيا من "شريعة الغاب"، وصور المشهد الأخير لمعركة مصيرية بين نسر وأفعى.

ونشر فيديو معركة النسر والأفعى في موقع حديقة كروغر على "يوتيوب"، ووفقا لشاهد العيان مصور الفيديو غرايم ميتشلي، انقض النسر على الأفعى عندما كانت تزحف لتجتاز أحد الشوارع في المحمية.

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وتظهر مشاهد الفيديو النسر يضغط على الأفعى بمخالبه ويبدأ بافتراسها وهي تتلوى وتطلق فحيحها محاولة التملص من قبضة الجارح.

وقال ميتشلي: "حتى الآن وأنا أشاهد الفيديو أشعر بضيق بسبب معاناة الأفعى. قلة من الناس من يحب الأفاعي، لكنه كان موتا بطيئا ومؤلما".

المصدر: لينتا. رو