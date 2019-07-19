رجل يقبّل تمساحا أمام السياح في لقطات مثيرة! (صور)

انتشرت صور حابسة للأنفاس تُظهر رجلا وهو يقوم بتقبيل تمساح أثناء جولة بالقارب للسياح في كوستاريكا.

Costa Rica man is pictured KISSING crocodiles for a boat load of tourists https://t.co/XSMZOSI0Zgpic.twitter.com/pmWJPEcYad — Daily Mirror (@DailyMirror) July 18, 2019

وقال خوان سيراداس، إن إحدى "هواياته" في الحياة تتمثل في إطعام وتقبيل التماسيح أمام السياح، في "جولة نهر التمساح" عبر نهر "تاركوليس". وأوضح أيضا أن هذه المخلوقات ليست "عدوانية كما يتصور البعض".

ويضم النهر الواقع في مقاطعة "بونتاريناس"، واحدة من أكثر تجمعات التماسيح في العالم. وغالبيتها تماسيح أمريكية، توجد عادة في ولاية فلوريدا، وهي أحد الأنواع الوحيدة التي يمكن أن تمشي على 4 أرجل، ويمكن أن يصل طولها إلى 5.18 متر.

Reuters

وأصبح النهر نقطة جذب سياحية ضخمة في السنوات الأخيرة، حيث يتهافت السياح لرؤية التماسيح والتقاط مجموعة من الصور.

Reuters

وفي الوقت نفسه، نشرت صحيفة "ميرور" مؤخرا، مشاهد مروعة من القسوة على الحيوانات، حيث تعرض مئات التماسيح للضرب حتى الموت، على أيدي حشد من القرويين الغاضبين، بعد أن قام تمساح بالتهام أحد السكان.

المصدر: ميرور