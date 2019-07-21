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سلحفاة نادرة برأسين! (صور)

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سلحفاة نادرة برأسين! (صور)
imageBROKER.com-© Andrey Nekrasov
صورة أرشيفية
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عثر خبراء المحافظة على البيئة على سلحفاة حديثة الولادة برأسين في جزيرة مابول بأرخبيل الملايو الواقع بين جنوب شرق آسيا وأستراليا.

وذكرت صحيفة "ذي ستار"، أن العلماء أكدوا أنهم لم يشاهدوا من قبل مثل هذا النوع من السلاحف وخاصة بين 13 ألف سلحفاة ولدت في مركز البحوث.

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وقال عالم الأحياء البحرية ديفيد ماكان:"إن كل رأس يتنفس ويستجيب للمحيط بشكل منفصل. إنه أمر مذهل. ويبدو أن الرأس الأيمن يتحكم في الزعنفة اليمنى الأمامية وأن الرأس الأيسر يتحكم في الزعنفة اليسرى الأمامية. ومع هذا فإن التنسيق موجود بشكل متناغم من أجل سهولة الحركة والسباحة".

وتسمى هذه الحالة في العلوم Dicephalic، وهي حالة نادرة للغاية وغير نمطية بين التوائم، حيث ينموان في جسد واحد ورأسين مختلفين.

المصدر:ذي ستار

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