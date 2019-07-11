 
مباشر

إندونيسيون "يتنقلون" على ظهر حيوان برمائي نادر! (فيديو)

متفرقات

إندونيسيون
Globallookpress © Frans Lanting
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3xo

انتشر عبر مواقع الإنترنت فيديو "وحشي" صور في إندونيسيا، ويظهر المعاملة القاسية التي تعرضت لها سلحفاة ضخمة على أيدي بعض السكان.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن سكانا محليين في إندونيسيا اصطادوا سلحفاة جلدية نادرة (سلحفاة المحيط جلدية الظهر) وتناوبوا على امتطاء ظهرها والتنقل عليها.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. نفوق فيل وقع في
بالفيديو.. نفوق فيل وقع في "أسر" البشر!

وتظهر مشاهد الفيديو رجلا مسنا يركب السلحفاة وشخص آخر يدفعها من الخلف لتمشي. ويتكرر المشهد مع "ركاب" آخرين أنهكوا السلحفاة التي توجهت إلى البحر وبدأت بدخول المياه وعلى ظهرها راكب جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المحلية لم تصدر أي تعليق بعد على هذا الفيديو البشع.

يذكر أن سلاحف المحيط جلدية الظهر من أكبر السلاحف في العالم ويبلغ طول الواحدة منها نحو 2.5 متر ويصل وزنها لأكثر من 600 كيلوغرام. وتعد هذه السلاحف من الأنواع المهددة بالإنقراض.

المصدر:ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إثارة وجدل ثم انسحاب.. إليك قصة نيكي ميناج مع "مهرجان جدة العالمي"