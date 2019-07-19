منع زوجي إوز من إقامة حفل زفاف!

منعت السلطات المختصة في مدينة مينسك في بيلاروس إقامة حفل زفاف لزوجين من الإوز حسب رغبة مالكهما.

وذكر موقع Tut.by، أن أندريه القاطن بمدينة مينسك أراد إقامة حفل زواج لثنائي إوز يملكه بعد أن لاحظ انجذابهما لبعضهما لدى جمعهما في مكان واحد، فالذكر يعيش لديه في الشقة والأنثى تعيش في بيته الريفي.

وعندما "يزور" ذكر الإوز خارفيستر، وفقا لأندريه، الإوزة كريشنا في الريف "يشعران بالراحة معا". لذلك نصحه رواد موقع "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي بإقامة حفل زفاف للطائرين.

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وتقدم أندريه بكتاب إلى اللجنة التنفيذية لمدينة مينسك يطلب فيه تسجيل طلب إقامة حفل زفاف مدني للطائرين في حديقة لوشيتسكي.

لكن السلطات المختصة رفضت الطلب المقدم من أندريه، معللة السبب، بأن الزفاف يتطلب تقديم كتاب من قبل العروسان شخصيا، ويجب أن يكونا من مواطني البلاد.

كما أشير في كتاب الرفض إلى أن الإوز لا يمكن أن يتزوج وفقا لقانون الأسرة البيلاروسي، الذي ينص على أن الزواج هو اتحاد طوعي بين رجل وامرأة.

ولم يتخل صاحب الإوز عن فكرته بإقامة حفل زواج لطائريه، حيث قرر إقامته في أحد أندية المدينة في 28 يوليو الجاري.

المصدر: لينتا. رو