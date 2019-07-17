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راهب يزعم أن "السمينات لا يدخلن الجنة".. فجاءه الرد الصادم! (فيديو)

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راهب يزعم أن
امرأة تدفع راهب من خشبة المسرح نحو الأرض
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أقدمت امرأة غاضبة على دفع راهب من أرضية خشبة مسرح شرق البرازيل أثناء إلقائه موعظة دينية على الحضور أكد فيها أن الجنة ستكون خالية من النساء السمينات.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الراهب الأب مارسيلو روسي، البالغ من العمر 52 عاما، وهو يتحدث إلى أكثر من 50 ألف شخص.

وحين تطرق إلى موضوع النساء السمينات قائلا إنهن "لا يدخلن الجنة"، صعدت امرأة سمينة غاضبة إلى خشبة المسرح، متخطية الحراس، ودفعته بقوة حتى سقط أرضا من المسرح، وسط ذهول الجمهور.

ولكن الراهب نجا بـ"معجزة" من الحادث الذي كان من الممكن أن ينتهي مأساويا، حيث قال: "لقد أنقذني الله، إنها معجزة. لم يصل رأسي إلى الأرض عندما سقطت. لا أشعر بألم في العمود الفقري. أنا بخير".

وتم التحقيق مع المرأة، فيما رفض الراهب تقديم شكوى ضدها.

المصدر: RT

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