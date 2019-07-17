راهب يزعم أن "السمينات لا يدخلن الجنة".. فجاءه الرد الصادم! (فيديو)

أقدمت امرأة غاضبة على دفع راهب من أرضية خشبة مسرح شرق البرازيل أثناء إلقائه موعظة دينية على الحضور أكد فيها أن الجنة ستكون خالية من النساء السمينات.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الراهب الأب مارسيلو روسي، البالغ من العمر 52 عاما، وهو يتحدث إلى أكثر من 50 ألف شخص.

وحين تطرق إلى موضوع النساء السمينات قائلا إنهن "لا يدخلن الجنة"، صعدت امرأة سمينة غاضبة إلى خشبة المسرح، متخطية الحراس، ودفعته بقوة حتى سقط أرضا من المسرح، وسط ذهول الجمهور.

Le père Marcelo Rossi a été agressé (au Brésil) lors de la messe dominicale du 14/07 par une « féministe ». pic.twitter.com/kBK0wFWQ1h — ZenoIzbak (@ZenoIzbak) July 15, 2019

ولكن الراهب نجا بـ"معجزة" من الحادث الذي كان من الممكن أن ينتهي مأساويا، حيث قال: "لقد أنقذني الله، إنها معجزة. لم يصل رأسي إلى الأرض عندما سقطت. لا أشعر بألم في العمود الفقري. أنا بخير".

وتم التحقيق مع المرأة، فيما رفض الراهب تقديم شكوى ضدها.

Nota Oficial



A Canção Nova lamenta o incidente ocorrido com o padre Marcelo Rossi. O sacerdote passa bem, conforme vídeo abaixo. Ele foi atendido pela equipe médica do evento e presidiu a celebração até o fim.



Fonte: Canção Nova pic.twitter.com/WIxJmTTMUp — Cooperadores da Verdade (@oscooperadores) July 14, 2019

المصدر: RT