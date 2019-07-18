آكلة لحوم البشر.. سمكة قرش تسحب صيادين مسافة 3 كيلومترات!

أذهلت سمكة قرش بيضاء من نوع "آكلة لحوم البشر" 7 من الصيادين لمدة ساعة كاملة وسحبتهم وراءها لمسافة 3 كيلومترات في المياه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن سبعة من الصيادين استقلوا زورقا وأبحروا به في خليج سان فرانسيسكو بالقرب من جزيرة الكاتراز بحثا عن أسماك قرش صغيرة.

ولاحظ الدليل جوي غيمز (42 عاما)، بعد فترة وجيزة من انطلاق الرحلة، وقوع شيء كبير ما في خطاف صنارة صيده وقرر أنه اصطاد سمكة دسمة.

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لذلك رفع الصيادون مرساة القارب لتمكين الفريسة من أخذ وقتها وسحب القارب في الخليج لتطفو على السطح بعد أن ينال منها التعب.

ورأى الصيادون بعد ساعة فقط سمكة قرش بيضاء من نوع "آكلة لحوم البشر" بعد أن سحبتهم مسافة 3 كيلومترات.

وقال غيمز للصحفيين: "لقد دهشنا جميعا، قمنا بجرها إلى سطح السفينة". وأشار أيضا إلى أنه يمارس الصيد منذ الطفولة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يصطاد فيها سمكة من هذا النوع.

وأطلق الصيادون، في نهاية المطاف، سراح السمكة المفترسة بعد أن قطعوا خيط الصيد.

المصدر: ديلي ميل