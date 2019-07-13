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وليمة نادرة.. سمكة قرش تتحول لفريسة! (فيديو)

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وليمة نادرة.. سمكة قرش تتحول لفريسة! (فيديو)
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صور الخبراء فيديو نادرا في أعماق البحار أثناء بحثهم عن حطام سفينة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

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ويظهر الفيديو مشاركة أكثر من عشر أسماك قرش صغيرة بافتراس سمكة قرش ضخمة (2.5 متر) بعد نفوقها.

كما يصور الفيديو ظهور سمكة بزعانف شوكية تبتلع سمكة قرش صغيرة، بحيث لم يتبق منها خارج فم السمكة سوى ذيلها.

وأشار الباحث في جامعة كونيتيكت بيتر أوستر، إلى أن هذا المشهد البحري من اللقطات النادرة التي أمكن رصدها.

المصدر: لينتا. رو

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