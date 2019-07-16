رصد طائرة إف-117 الغامضة في وادي الموت

رصدت الطائرة الأمريكية الضاربة "إف-117 Nighthawk (الشبح) التي يصعب على الرادارات اكتشافها، في وادي الموت، بمثابة طائرة معادية.

ويلفت موقع Combat Aircraft النظر إلى أن صورة الطائرة F-117 Nighthawk (الشبح) التقطتها يوم 11 يوليو الجاري عدسة المصور ستيفن لويس، عندما كانت ترافق الطائرة المقاتلة F-15D Eagle التابعة لمركز أرمسترونغ للبحوث الملحق بوكالة "ناسا"، حيث كانت تحلق على ارتفاع شاهق فوق وادي الموت في ولاية كاليفورنيا وتزودت بالوقود في الجو من KC-135 Stratotanker.

وقد شكك تايلور روغوفي، مؤلف كتابThe Drive بما نشره Combat Aircraft، مشيرا إلى أن وجود هذه الطائرة لم يكن لمحاكاة طائرة معادية، بل في الواقع قد يكون لكبح عمل الأشعة تحت الحمراء بواسطة هيكلها.

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ويذكر أن شركة لوكهيد مارتن أنتجت 64 طائرة F-117 Nighthawk خلال أعوام 1083-1990 وفي أبريل 2008 تم سحبها من الخدمة الفعلية في القوات الجوية الأمريكية، ومنذ ذلك الحين لم تلاحظ هذه الطائرات سوى في اختبارات عسكرية لم يكشف عن هدفها.

المصدر: لينتا. رو