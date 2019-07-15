"شيطان البحر" يطلب المساعدة من البشر! (فيديو)

شهدت أعماق المياه بالقرب من شواطئ أسترالية حادثا غريبا من نوعه عندما اقتربت سمكة Batoidea العملاقة المعروفة بلقب "شيطان البحر" من مجموعة من الغطاسين وطلبت مساعدتهم.

وذكر موقع قناة NBC News، أن سمكةBatoidea، التي يبلغ طولها حوالي 3 أمتار، اقتربت من أحد الغواصين و"عرضت" عليه عينها التي علق فيها خطاف صيد.

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وأكد الغواص أنه يعرف هذه السمكة بالتحديد وقد رآها سابقا في جولات الغطس، لكنها لم تقترب منه إلى هذا الحد، كما فعلت اليوم.

وأضاف الغواص أنه يعتقد بأن السمكة تعرفه، لذلك اقتربت منه وطلبت المساعدة لإزالة الخطاف، الذي يمكن أن يؤدي لفقدها عينها أو لموتها.

وقام الغطاس بالصعود إلى سطح الماء 3 مرات لعدم وجود مصدر للهواء لديه، وتمكن من تخليص السمكة من الخطاف.

وبقيت السمكة في مكانها لبعض الوقت حتى بعد أن خلصها الغواص من الخطاف، وكأنها تشكره على جميله.

المصدر: لينتا. رو