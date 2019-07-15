شاب "ينتعل" سيارتين في تحد جديد يشعل الإنترنت! (فيديو)

بعد الاشباع الذي أصاب رواد الإنترنت من تحدي "غطاء الزجاجة"، أخذ تحد غريب أطلق عليه تسمية "‎#WalkAMileChallenge" ينتشر عبر تطبيق "تيك توك" لأغرب شيء يمكن "انتعاله" والسير به.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن فكرة التحدي الجديدة مستوحاة من فيديو كليب "Work" لمغنية الراب الأسترالية إيجي أزيليا صدر عام 2013.

وقرر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ابتكار خيارات "مستحيلة"، لأشياء "ينتعلونها" ويمشون فيها ولو لعدة خطوات. واستخدموا في البداية زجاجات بلاستيكية وأواني مطبخ كالطناجر.

وتنوعت "الأحذية" وأخذ رواد شبكات التواصل الاجتماعي "انتعال" الكراسي والأقماع المرورية وحتى حاويات القمامة.

وأغرب حذاء انتعله المستخدم "jaden_monty"، هو "سيارتان" لصق أقدامه عليهما و"سار" بهما قليلا.

المصدر: ديلي ميل