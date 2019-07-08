ماريا كيري تنضم لتحدي "غطاء الزجاجة" بطريقة لا تخطر على بال!

تنوعت أساليب المشاركين من مشاهير العالم بتحدي "غطاء الزجاجة" بطريقة فتحهم لها، لكن ‏ماريا كاري لم تستخدم أي عضو من جسدها مباشرة وفتحت الزجاجة بطريقة لم يتخيلها أحد.‏

وانضمت المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري لتحدي "فتح غطاء الزجاجة" ونشرت الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام" موقعة بقولها "قبلت التحدي".

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ويظهر الفيديو الغريب أن الفنانة أظهرت قدراتها الصوتية مرة أخرى، ليس للطراب، بل لفتح غطاء الزجاجة بقوة صوتها. وعلى الرغم من أن الفيديو مشكوك بدقته وأن الفنانة تمكنت بـ"صوتها" فتح غطاء الزجاجة، إلا أنه حقق ملايين المشاهدات بسبب شهرة الفنانة.

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كما شهدت مواقع الإنترنت فيديو آخر لعازف كمان شهير، راي تشين، يدخل التحدي أيضا ويعزف مقطوعة موسيقية صعبة للغاية وفي النهاية يفتح الزجاجة بقوس كمانه.

يبدو أن "تحديات" مواقع التواصل الاجتماعي دخلت مرحلة جديدة في إضافة أسهم جديدة لمشاهير العالم من جميع الأوساط الفنية والرياضية وغيرها، من خلال مشاركتهم فيها وابتكار أساليب جديدة في لفت الانتباه وكسب الجماهير.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي