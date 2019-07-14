فيديو.. حريق ضخم في دمشق

اندلع حريق ضخم في العاصمة السورية في برج دمشق اليوم الأحد.

وهرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق الأول من البرج القريب من جسر فيكتوريا في منطقة البحصة بدمشق.

وذكرت وكالة سانا أن عناصر فوج إطفاء دمشق أخمدوا الحريق، لكن سرعان ما تجدد اشتعال النيران بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال وتحتفظ بالنار.

قائد فرع الدفاع المدني بدمشق العميد آصف حبابة لفت إلى أن فريق الإخلاء والإنقاذ يقوم بإجلاء المدنيين الموجودين في المبنى ضمن الطوابق الثلاثة لضمان سلامتهم، مشيراً إلى أن الحريق بدأ بمقهى وامتد إلى عدة طوابق وتم نقل عدة حالات من البناء تعرضت لحالات اختناق إلى المشافي بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

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المصدر: سانا