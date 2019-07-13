الشوكولاتة الروسية تغزو أسواق العالم

باتت الحلويات الروسية وخصوصا الشوكولاتة والمثلجات، أحد أشهر السلع الغذائية التي تلقى رواجا وشعبية كبيرة في العديد من بلدان العالم.

وحول هذا الإقبال العالمي على تلك المنتجات قال المدير التنفيذي لرابطة صناعة الحلويات في روسيا، فيتشيسلاف لاشمانكين "أصبحت الحلويات الروسية وخصوصا الشوكولاتة واحدة من أهم المنتجات التي تصدر خارج البلاد، وتحتل حاليا المرتبة الرابعة في قائمة صادرات السلع الغذائية الروسية، وتلقى رواجا كبيرا وشعبية واسعة في البلدان الأجنبية"

وأضاف "في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 صدّرت روسيا قرابة الـ 225 ألف طن من الحلويات، تزيد قيمتها عن 474 مليون دولار، ونمت صادرات هذه المنتجات بشكل عام بنسبة 25%، كما زادت نسب أرباح هذه الصادرات بمعدل 18%، وكانت نسبة إنتاج الشوكولاته من بين هذه المنتجات 29.5%".

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وأشار المسؤول إلى أن العديد من المنتجات الغذائية الروسية غير الشوكولاتة تنافس حاليا في سوق الحلويات، ومنها البسكويت والكراميل والكعك المحلى والمثلجات، لكن الشوكولاتة الروسية تبقى المنافس الأقوى في سوق التصدير خارج البلاد، فألواح الشوكولاتة تشكل نسبة 11% من صادرات الحلويات، وقطع الشوكولاتة الموضبة في علب صغيرة تشكل نحو 3% من هذه النسب.

وتجدر الإشارة إلى أن المثلجات الروسية تعتبر اليوم واحدة من أهم أنواع الحلويات التي يشتريها العديد من بلدان العالم، وخصوصا الصين، فمن يناير إلى أغسطس 2016 استوردت الأخيرة من روسيا قرابة 271.4 طن من المثلجات عبر منفذ "مانتشولي" الحدودي وحده.

المصدر: فيستي