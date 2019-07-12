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بخرطومه.. فيل ينقل طفلة من فراشها إلى الشارع ويقتلها!

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بخرطومه.. فيل ينقل طفلة من فراشها إلى الشارع ويقتلها!
pexels.com-Harvey Sapir
صورة أرشيفية
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دعس فيل هائج طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، في قرية مانداساهي بولاية أوديشا الهندية، وشوه أخويها الصغار.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الفيل الهائج اقتحم أحد منازل القرية الهندية، ليلة 11 يوليو الجاري، حيث ينام  ثلاثة إخوة صغار: سيني موندا وشقيقها غانيش وأختها راني.

وقام الفيل بتدمير جزء من جدار المنزل وسحب سيني موندا (7 سنوات)، من فراشها بخرطومه، وأخرجها إلى الشارع وداس عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعندما هجم الحيوان على غانيش وراني سقط الجدار عليهما. ويخضع الطفلان الآن للعلاج في مستشفى محلي، وهما بحالة حرجة.

المصدر: ديلي ميل

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