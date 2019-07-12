بخرطومه.. فيل ينقل طفلة من فراشها إلى الشارع ويقتلها!

دعس فيل هائج طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، في قرية مانداساهي بولاية أوديشا الهندية، وشوه أخويها الصغار.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الفيل الهائج اقتحم أحد منازل القرية الهندية، ليلة 11 يوليو الجاري، حيث ينام ثلاثة إخوة صغار: سيني موندا وشقيقها غانيش وأختها راني.

وقام الفيل بتدمير جزء من جدار المنزل وسحب سيني موندا (7 سنوات)، من فراشها بخرطومه، وأخرجها إلى الشارع وداس عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعندما هجم الحيوان على غانيش وراني سقط الجدار عليهما. ويخضع الطفلان الآن للعلاج في مستشفى محلي، وهما بحالة حرجة.

Sini Munda, seven, was trampled to death by an elephant which pulled her from her bed last night https://t.co/8rQStJwW3H via @MailOnline

Wild yet reclaims; ah how tragic!? — lateef mohammed khan (@lateefmohammed6) 11 июля 2019 г.

المصدر: ديلي ميل