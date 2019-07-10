دب "يقود" سيارة ويرتكب حادثا بها!

تسلل دب إلى سيارة مفتوحة وتمكن من الجلوس خلف مقودها وتحريكها من مكانها و"سار بها" نازلا منحدرا صعبا.

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وذكر مكتب الشريف بمقاطعة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية، أن الحادث وقع يوم الخميس 4 يوليو الجاري، عندما صعد دب إلى سيارة مفتوحة بحثا عن طعام واستطاع تحريكها بطريقة ما (عن طريق الصدفة)، فتدحرجت السيارة إلى أسفل المنحدر مسافة 30 مترا واصطدمت بشجرة.

وغادر الدب، مكان الحادث، غير عابئ بما حصل، بعد أن حطم الباب من الجهة اليسرى ليخرج من السيارة واثقا من نفسه.

ويعتقد أن الدب الذي دخل السيارة كان من النوع الأسود.

المصدر: لينتا. رو