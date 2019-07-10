 
مباشر

دب "يقود" سيارة ويرتكب حادثا بها!

متفرقات

دب
ZUMAPRESS.com-© Elliott Wagland
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3ms

تسلل دب إلى سيارة مفتوحة وتمكن من الجلوس خلف مقودها وتحريكها من مكانها و"سار بها" نازلا منحدرا صعبا.

إقرأ المزيد
دب يحطم سيارة احتُجز داخلها! (فيديو)
دب يحطم سيارة احتُجز داخلها! (فيديو)

وذكر مكتب الشريف بمقاطعة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية، أن الحادث وقع يوم الخميس 4 يوليو الجاري، عندما صعد دب إلى سيارة مفتوحة بحثا عن طعام واستطاع تحريكها بطريقة ما (عن طريق الصدفة)، فتدحرجت السيارة إلى أسفل المنحدر مسافة 30 مترا واصطدمت بشجرة.

وغادر الدب، مكان الحادث، غير عابئ بما حصل، بعد أن حطم الباب من الجهة اليسرى ليخرج  من السيارة واثقا من نفسه.

ويعتقد أن الدب الذي دخل السيارة كان من النوع الأسود.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب لأمير قطر: الحمد لله أنها بأموالكم!