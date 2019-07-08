"أنهار من خمر" تتدفق في أمريكا!

تدفقت سيول المشروبات الكحولية، لعدة أيام، في نهرين من أنهار ولاية كنتاكي الأمريكية، بعد اندلاع النار في مستودع لمعمل ويسكي Jim Beam‎.

وذكرت صحيفة Courier Journal، أن الحادث وقع يوم الثلاثاء 2 يوليو الجاري، عندما ضربت صاعقة مستودع الويسكي وأدت لإضرام النار فيه.

ودمر الحريق 45 ألف برميل من المشروبات الكحولية (أكثر من 7 ملايين لتر)، وأدى لتسرب الويسكي إلى نهر كنتاكي ونهر غلينس.

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وأكد مدير الطوارئ في مقاطعة وودفورد، درو تشاندلر، أن رجال الإطفاء حاولوا إخماد الحريق ليلة الأربعاء دون جدوى، وأن الكحول تسرب إلى النهرين القريبين.

وأوصت سلطات الولاية رجال الإطفاء بالكف عن إخماد الحريق والسماح للإيثانول بالاحتراق. وقال تشاندلر: "بهذه الطريقة نتسبب بأقل أضرار للبيئة. إنه مخرجنا الوحيد".

ووضع رجال الإطفاء الرمل كحواجز صناعية لمنع تسرب الكحول إلى منابع المياه القريبة. وأشار موظف وزارة البيئة في كنتاكي، جون مورا، إلى أن الأسماك تنفق بسرعة في الأنهار، لذلك قرروا تثبيت أجهزة تهوية ( ضخ الأوكسجين) في المياه لإنقاذ الكائنات النهرية من النفوق.

وأكد ممثلو معمل ويسكي Jim Beam، أن الحادث لن يؤثر على مبيعات الشركة، لأن المستودع كان يحتوي على ويسكي "جديد نسبيا". ولحسن الحظ لم يصب أي شخص بأذى جراء الحريق.

المصدر: لينتا. رو