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رسوب جماعي "محيّر" في الثانوية لطلاب صف كامل في مدرسة مصرية

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رسوب جماعي
Reuters AA/XG/
علم مصر
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قال مدير المدرسة الفنية الصناعية في مدينة رأس غارب المصرية حمدي العجيمي، إنه يجهل سبب رسوب كل طلاب فصل البترول بمدرسته رغم تفوقهم في جميع السنوات الدراسية.

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وأكد العجيمي في تصريح لبرنامج "صباح الورد" على قناة TeN أن جميع الطلاب المتقدمين للمدرسة متفوقون، وأن المدرسة ذاتها لا تقبل إلا أصحاب المعدلات المرتفعة.

وأضاف أن جميع الطلاب المتقدمين للمدرسة يعرضون على لجنة من وزارة الشباب والرياضة والشركة العامة للبترول، ويخضعون لاختبارات طبية، قبل الموافقة على التحاقهم بالمدرسة.

من جهته، أكد أحد الطلاب الذين اتصلوا بالبرنامج أنه فوجئ هو وزملاؤه بخبر رسوبهم وحرمانهم من اختبارات الدور الثاني بحجة "الغش الجماعي"، وهي التهمة التي نفاها الطالب والمدير بدليل أن الطلبة كانوا موزعين على فوجين مما يجعل الغش الجماعي أمرا مستحيلا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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