اختبار الإدمان على السيلفي

إذا أردت معرفة حقيقة إصابتك بمرض "السيلفي" النفسي .. إليك بعض الأسئلة التي تخبرك بالنتيجة.

جاوب بنعم أو لا عن هذه الأسئلة، وفي النهاية ستعرف النتيجة:

هل تعتقد أنك تلتقط صور سيلفي أكثر مما ينبغي؟

هل تحس بالفراغ إذا مر عليك يوم دون التقاط السيلفي؟

هل تشعر بسعادة في التقاط تلك الصور؟

هل تولي وقتا طويلا في التخطيط لالتقاط أفضل صورة سيلفي لنفسك؟

هل تنشر صورك من أجل نسيان أو تجنب القيام بأمور أخرى؟

هل حاولت التوقف عن التقاط صور سيلفي وفشلت؟

هل يؤثر التقاطك للصور على علاقاتك بمن حولك أو على وظيفتك أو دراستك؟

هل تشعر بالإحباط إذا لم تلق صورتك الإعجاب والتعليق؟

هل تتخيل كل ما تقوم به في حياتك على أنه صورة سيلفي؟

هل نشرك لصورك يشعرك بأنك شخص مهم عند الناس؟

نتيجة الاختبار

إذا كانت إجاباتك بنعم بين 2-4: فأنت على ما يرام.

أما إذا كانت إجاباتك بنعم أكثر من 4: فإن الأمر أصبح أكبر مما تتصور، وأنت مصاب بمرض الإدمان على السيلفي وعليك التوقف فورا.