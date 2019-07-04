كارداشيان تكسب 2.8 مليون$ تعويضات عن صورة على "إنستغرام"

﻿فازت كيم كارداشيان بتعويض قدره 2.8 مليون دولار في دعوى قضائية ضد شركة أزياء بريطانية، بذريعة تقليد مظهرها وملابسها لكسب المال.

ورفعت كارداشيان قضية ضد شركة Missguided، لاستخدام الأخيرة "شخصيتها وعلامتها التجارية" دون إذن منها، من جهة، ووضع وسم (tag) لها باستمرار على "إنستغرام".

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وأمر قاض في كاليفورينا بدفع الشركة تعويضات مالية بعد فشلها في الرد على دعوى كارداشيان، خاصة بعد تقديم كيم الدليل المادي، الذي اشتمل على صورة من موقع Missguided و"إنستغرام"، لعارضة تابعة للشركة وهي ترتدي فستانا ذهبي اللون مطابقا لفستان كيم الذي صمم خصيصا لها، وصورة لكيم نفسها، وإلى جانبها تعليق يقول: "لدينا فستان كيم كارداشيان، هناك بضعة أيام فقط للحصول عليه عبر الإنترنت".

وتمثل الحكم في منح نجمة تلفزيون الواقع مبلغا قدره 2.7 مليون دولار كتعويضات، و59600 دولار أخرى أتعاب محاماة.

ويقول نص الدعوى إن استخدام شركة الأزياء للصور الحقيقية لكارداشيان جعلها تبدو كأنها تعمل لحسابها وتروج لبضائعها.

ومن غير الواضح سبب عدم استجابة شركة Missguided لدعوى كارداشيان، لكنها في المقابل، قامت بحذف صور نجمة تلفزيون الواقع من حساب "إنستغرام" الخاص بها منذ ذلك الحين.

Missguided has to pay Kim K £2 million for ripping off her looks https://t.co/8WyABHNlZ7pic.twitter.com/6HJmeJHa7c — The Tab (@TheTab) July 4, 2019

المصدر: ذي فيرج