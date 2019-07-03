دراسة تكشف "مفتاح" جذب شريك الحياة!

اكتشف باحثون أن الناس ينجذبون عاطفيا إلى أشخاص يمتلكون رائحة "طبيعية" مماثلة لروائحهم، ليدحضوا الاعتقاد القديم الشائع حول تجاذب "الأضداد".

واستخدمت الدراسة، التي قادتها خبيرة التطور السلوكي، كارولين ألن، من جامعة نيوكاسل، عينات من روائح أجسام 30 من الأزواج في إسكتلندا، ممن كانوا جميعا في علاقة عاطفية رومانسية استمرت 6 أشهر على الأقل.

وشارك الأزواج عينات من الرائحة على مدار يومين متتاليين، حيث سُمح لهم في اليوم الأول باستخدام المنتجات العطرية، واستخدموا في اليوم التالي مزيل العرق المعتاد.

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وبعد ذلك، طُلب من المشاركين شم رائحة عينات من الروائح المقدمة، ووجدوا أن روائح الجسم الطبيعية للأزواج المرتبطين، كانت أكثر تشابها مع بعضها البعض، مقارنة بالعينات المأخوذة من أفراد لا على التعيين.

وكتب الباحثون في أوراق الدراسة، تشير النتائج إلى وجود تقارب بين الأزواج ذوي الروائح المتشابهة. وتتبع تفضيلات الرائحة القاعدة المتشابهة نفسها، التي أُثبتت بالنسبة للعديد من سمات الأزواج الرومانسيين الأخرى، بما في ذلك السمات الجسدية مثل "شكل الوجه".

وفي الوقت نفسه، لم تتوصل الدراسة إلى النتائج نفسها عند استخدام مزيل العرق، ما يشير إلى أن الروائح الطبيعية لجسمنا هي "المفتاح".

ونُشرت الدراسة في مجلة Physiology & Behavior.

المصدر: ديلي ميل