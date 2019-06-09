وجد علماء النفس أن الأفراد الذين يتجنبون التعلق بشخص ما في العلاقات العاطفية، هم الأقل عرضة لاستخدام الضمير "نحن" عند الحديث عن علاقاتهم.

ويقول الخبراء إن أسلوب علاقات الناس يندرج في فئتين: القلق والتجنب.

ويعكس القلق مدى انشغال الشخص ومقدار الخوف من فقدان الشريك، بينما يعكس التجنب الدرجة التي يشعر بها الشريك بعدم الارتياح، عندما يتعلق الأمر بالاقتراب من النصف الآخر والاعتماد عليه.

إقرأ المزيد

وقام فريق من جامعة كاليفورنيا Riverside، بمراجعة زهاء 1400 ملاحظة من 7 دراسات، واستكشف التعلق الرومانسي لدى البالغين واستخدامهم للضمائر.

ووجد الباحثون أنه حتى عند وضع سمات الشخصية في الاعتبار، فقد استخدم الأشخاص ذوو نمط التملص المتجنب ضميري "أنا" و"أنت"، أكثر من "نحن" و"ملكنا".

وأوضح الخبراء أن الطريقة التي يصف بها الناس خبراتهم الرومانسية، يمكن أن تقدم (عن غير قصد) نظرة ثاقبة حول كيفية تصرفهم والتفاعل في العلاقات أيضا.

وقال كبير معدي الدراسة، الدكتور ويل دنلوب، أستاذ علم النفس المساعد في الجامعة: "إن أنماط التعلق والتجنب تعكس الاختلافات الفردية في طرق تفكير الناس، والتصرف في العلاقات الرومانسية. وهذه طريقة جديدة وغير مباشرة نسبيا لقياس التعلق المتجنب، حيث أن الأفراد لا يدركون عادة الضمائر التي يستخدمونها".

ونُشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة العلوم الاجتماعية والنفسية.

المصدر: ديلي ميل