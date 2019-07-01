يفوق الخيال.. شاهد بالفيديو أضخم مطار في العالم!

أنهت الصين بناء أكبر وأضخم مطار في العالم تبلغ مساحته مليون متر مربع، وسيتم افتتاحه هذا العام، بحسب سلطات العاصمة بكين.

ويقع المطار، الذي أطلق عليه اسم مطار بكين داشينغ الدولي،على بعد 46 كيلومترا عن وسط العاصمة الصينية.

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ويعد هذا المطار، أكبر مركز مطارات دولي والمشروع الهندسي الأكثر تعقيدا في العالم.

وشاركت في تصميمه المهندسة البريطانية العراقية الأصل الراحلة زها حديد.

وسيفتتح مطار داشينغ الدولي في 30 سبتمبر 2019. وسيخدم بحلول عام 2025 أكثر من 72 مليون مسافر في العام.

ويشبه شكل مبنى المطار طائر الفينيق الأسطوري أونجمة بحر ضخمة يستطيع المسافر رصدها من الجو لدى الإقلاع أو الهبوط في المطار الأكبر في العالم.

المصدر: لينتا. رو