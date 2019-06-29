قال الإعلامي المصري، عمرو أديب، إن هناك موجة حر شديدة تضرب حاليا أوروبا، حيث وصلت الحرارة في باريس إلى 46 درجة.

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وأضاف أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أمس الجمعة أن "مؤشر الحرارة ارتفع في العالم كله".

كما لفت إلى أن "أوروبا غير مؤهلة لموجات الحرارة المرتفعة، وعندما حصلت مثل تلك الموجة في فرنسا منذ عدة سنوات مات فيها الآلاف".

ونوه أديب بأن "التغيرات المناخية هي السبب في ارتفاع درجات الحرارة، ونحن في خطر حقيقي"، مضيفا: "الناس ماشية بدون ملابس في باريس!".

تجدر الإشارة إلى أن درجة الحرارة في فرنسا تجاوزت يوم أمس الجمعة عتبة الـ45 درجة مئوية لأول مرة منذ البدء بتدوين سجلات الطقس في القرن التاسع عشر، وهو اليوم الخامس لموجة الحر الاستثنائية في أوروبا التي خلفت 4 وفيات.

المصدر: RT