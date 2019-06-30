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رجل شجاع ينقذ غزالة من الغرق! (فيديو)

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رجل شجاع ينقذ غزالة من الغرق! (فيديو)
Globallookpress © Frans Lanting
صورة أرشيفية
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جذب اهتمام رواد الإنترنت، لتصويره حدثا يبرز أهمية الرفق بالحيوان وإنقاذه من الخطر، إن تطلب الأمر ذلك.

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وذكر موقع الإخباري، أن الحادث وقع في ضواحي مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأن الفيديو صورته كاثرين يورك لأحد أقربائها وهو يسبح للإمساك بالغزال الصغير الذي شارف على الغرق.

وتظهر اللقطات التالية للفيديو إمساك الرجل بالغزال وسحبه إلى القارب، والتفاف أقارب المنقذ حول الحيوان في محاولة لتدفئته والتخفيف من روعه.

المصدر: لينتا. رو

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